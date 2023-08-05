السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحرس الجمهورى فى النيجر يحتجز 6 وزراء

النيجر
النيجر

أعلن حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر حزب الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم عن احتجاز سلطات الانقلاب 6 وزراء، بينهم وزير المالية أحمد جدود، ووزير التخطيط رابيو عبده.

وبحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم"، قال الحزب، في بيان له، إنه منذ 26 يوليو الماضي احتجز الحرس الجمهوري رئيس الجمهورية محمد بازوم وأفراد عائلته، كما تم احتجاز شخصيات سياسية أخرى بشكل غير قانوني، بمن فيهم وزير المالية أحمد جدود، ووزير التخطيط رابيو عبده.

إيكواس: وزراء دفاع غرب إفريقيا وضعوا خطة التدخل المحتمل في النيجر

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إيكواس: وزراء دفاع غرب أفريقيا وضعوا خطة التدخل محتمل في النيجر

هذا وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الجمعة، إن وزراء دفاع غرب إفريقيا وضعوا خطة لتدخل محتمل في النيجر. 

وأضاف مفوض إيكواس: نأمل بنجاح الدبلوماسية وعلى الانقلابيين في النيجر استغلال الفرصة للتراجع، لافتًا إلى أن وزراء دفاع غرب إفريقيا حددوا موعد التدخل العسكري والقرار بيد الرؤساء. 

وأكد أن خطة وزراء دفاع غرب إفريقيا تتضمن موعد نشر القوات على حدود النيجر. 

وخلال اليومين الماضيين، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إن التدخل العسكري في النيجر ليس مطروحًا، حيث أعطى زعماء كتلة غرب إفريقيا الانقلابيون إنذارًا أخيرًا لإعادة الرئيس بازوم. 

بعثة الصليب الأحمر الدولية تؤكد مواصلة أنشطتها في النيجر

كما أعلنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، أنها ستواصل القيام بالأنشطة الإنسانية ومساعدة الأشخاص الأكثر تضررًا من الأحداث في النيجر رغم الانقلاب.

وقال نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موتسا موجانجافاري: تماشيًا مع مبادئها التأسيسية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز، لا تعلق اللجنة الدولية على التطورات السياسية. 

وستتواصل أنشطة اللجنة الدولية في النيجر، ونعتزم مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للأشخاص المتضررين من النزاع، من الأكثر حاجة إليها، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وبحلول نهاية عام 2023، تشير التقديرات إلى أن حوالى 17% من سكان النيجر، ما يعادل 4.3 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

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