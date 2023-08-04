الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيكواس: وزراء دفاع غرب أفريقيا وضعوا خطة التدخل محتمل في النيجر

النيجر
النيجر

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا “ايكواس”، اليوم الجمعة، إن وزراء دفاع غرب أفريقيا، وضعوا خطة لتدخل محتمل في النيجر. 

واضاف مفوض إيكواس، نأمل بنجاح الدبلوماسية وعلى الانقلابيين في النيجر استغلال الفرصة للتراجع، لافتاً الى أن وزراء دفاع غرب أفريقيا حددوا موعد التدخل العسكري والقرار بيد الرؤساء . 

واكد أن خطة وزراء دفاع غرب أفريقيا تتضمن موعد نشر القوات على حدود النيجر. 

وخلال اليومين الماضيين، قالت  المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إن التدخل العسكري في النيجر ليس مطروحا حيث أعطى زعماء كتلة غرب إفريقيا الانقلابيين إنذارًا أخيرًا لإعادة الرئيس بازوم. 

وزراء غرب افريقيا النيجر خطة غرب افريقيا ايكواس

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