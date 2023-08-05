"طب السويس" تجري 58 قسطرة قلبية في قافلة طبية بقنا

نظَّمت كلية طب السويس، قافلة طبية؛ للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار للقسطرة القلبية بمحافظة قنا، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وأُقيِمَت المبادرة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بقنا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ يوم صحة"، لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية، بناءً على طلب رئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة، الدكتور أحمد سعفان، وبتوجيهات مكثفة من الدكتور علي حسين عطا، رئيس جامعة السويس، وبإشراف الدكتور عبدالرحمن الطحان، عميد كلية طب السويس.

وقال القائم بأعمال "رئيس جامعة السويس"، إن القافلة تمكنت من إجراء ٥٨ عملية قسطرة قلبية بين التشخيصية والعلاجية وتركيب دعامات دوائية وبالون، وبذلك تكون قائمة انتظار عمليات القسطرة القلبية بمحافظة قنا قد وصلت للعدد صفر، بفضل مجهود السادة أطباء كلية طب السويس.

كما أوضح "عطا" أن حرص الجامعة على الاشتراك في مثل هذه المبادرات الرئاسية إنما ينبع من الإيمان العميق بأهمية الدور الخدمي للجامعة سواء في إطار محيطها الإقليمي أو خارج هذا المحيط، فضلًا عن ما تقدمه هذه المبادرات من حلول جذرية وسريعة للكثير من المشكلات التي تواجه المواطن.

من جهته، وجَّه الدكتور عبدالرحمن الطحان، عميد طب السويس، الشكر لرئيس الجامعة، الدكتور علي عطا؛ لما يقدمه من متابعة على مدار الساعة لكل تفاصيل القافلة، ويقدم كل أوجه الدعم لتذليل كل العقبات لنجاحها.

وأشار "الطحان" إلى أن كلية طب السويس، قد سبق وشاركت في تنظيم العديد من القوافل الطبية على مستوى محافظة السويس، مشيرًا إلى أن اشتراك كوادر الكلية ضمن مبادرة "١٠٠ يوم صحة" الرئاسية، إنما يُعد تفعيلًا لرسالة الكلية التي تسعى إلى نشر مختلف الخدمات الصحية في المجتمع، واستثمار إمكاناتها المادية والبشرية لتحقيق هذه الرسالة السامية.

قافلة طب السويس

قافلة طب السويس

قافلة طب السويس

قافلة طب السويس

قافلة طب السويس