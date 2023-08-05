اليوم.. محاكمة 12 متهما في تهريب آثار لأمريكا

تستكمل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت ،جلسات محاكمة 12 متهماً بينهم أمريكي الجنسية و11 مصرياً وذلك في واقعة اتهامهم بتهريب آثار مصرية تعود إلى 4 آلاف سنة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده ومحمد مصطفى عبيد وأمانة سر أحمد كمال.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أمريكيًا و11 مصريًا للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية بعدما تم ضبط الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كنيدي حيث تم ضبطه ومعه تلك القطع الأثرية مغلفة في 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.