الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على معظم انحاء الجمهورية.. والمحسوسة بالقاهرة 41 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم وغدًا نشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة على معظم انحاء الجمهورية، نتيجة وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس، وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.



وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أننا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، مع كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه مما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة في الظل تسجل 37 درجة مئوية، بينما المحسوسة تصل لـ 41 درجة مئوية، منوهة بأن طقس اليوم شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال البلاد، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية.

الأجواء مائلة للحرارة رطبة على معظم أنحاء الجمهورية



وتابعت: خلال فترة الليل سنشعر بارتفاع درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وتكون الأجواء مائلة للحرارة رطبة على معظم أنحاء الجمهورية.