الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. المصري البورسعيدي يعلن ضم سمير فكري لاعب الداخلية

سمير فكري جناح الداخلية
سمير فكري جناح الداخلية

أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعاقده مع سمير فكري جناح فريق الداخلية ليصبح ثالث صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض سمير فكري 35 مباراة خلال الموسم الماضي رفقة فريق الداخلية، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وتمكن سمير فكري من حصد جائزة رجل المباراة 6 مرات كثاني أكثر اللاعبين حصدًا للجائزة على مستوى الدوري.

ويعد جناح الداخلية، ثالث صفقات المصري بعد ضم محمد الشامي من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر وميدو جابر من سيراميكا كليوباترا بعد صفقة تبادلية مع إسلام المزين بجانب مبلغ مالي.

المصرى البورسعيدى سمير فكري الداخلية الدورى المصرى

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