السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المؤتمر: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار نجحت في علاج الملايين بالمجان

الدكتور رضا فرحات
الدكتور رضا فرحات

أكد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ما حدث في قطاع الصحة طوال السنوات الماضية، إنجازا حقيقيا شهدته مصر، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي وخطته للنهوض بالقطاع وخدمة ملايين المصريين ومبادرة ١٠٠ مليون صحة .

وأشاد فرحات في تصريح صحفي له اليوم، بالعديد من المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية بفضل توجيهات الرئيس السيسي وخدمتها لملايين المرضى والارتقاء بالقطاع، مستشهدًا بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتي تغطى 14 تخصصا طبيا وعلاجيا بالمجان.

وأكد نائب رئيس المؤتمر أن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة جاءت في توقيت هام لخدمة ملايين المصريين، موضحا أنها تشمل جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة.
وقال الدكتور رضا فرحات: خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية وهذا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن ملايين المصريين.

١٠٠ مليون صحة الدكتور رضا فرحات العدالة الإجتماعية المبادرات الصحية الرئاسية إنهاء قوائم الانتظار حزب المؤتمر مبادرة انهاء قوائم الانتظار

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