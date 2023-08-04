تردد قناة أون دراما على القمر الصناعي النايل سات 2023 وعرب سات

تردد قناة أون دراما على القمر الصناعى النايل سات والقمر الصناعي عرب سات 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر

يهتم المتابعين لمشاهدة المسلسلات الدرامية بضبط تردد القنوات الفضائية وعلى رأسهم قناة "أون دراما" على القمر الصناعى نايل سات وكذلك من خلال القمر الصناعى عرب سات 2023 وذلك لمشاهدة أحدث المسلسلات التى تعرض على القناة والتى تتمتع بالحصول على نسب مشاهدة عالية نظرا لكونها مسلسلات درامية تهتم بالعديد من الجوانب الحياتية حيث تهتم القناة بالتنوع في المحتوى الدرامي الذي يعرض من خلالها.

تردد قناة أون دراما على نايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون دراما على القمر الصناعي عرب سات 2023

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون آي على القمر الصناعي نايل سات 2023

القمر الصناعي نايل سات

التردد 10853

معامل الترميز 27500

الاستقطاب افقي H

تصحيح الخطأ 6 / 5

كيفية ضبط قناة أون دراما 2023 وخطوات الضبط

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية التمكن من ضبط وتنزيل قناة أون دراما وهي كالتالي:

1 - اختيار القائمة الرئيسية من جهاز التحكم "الريموت".

2 - تحديد نوع التثبيت بالضغط على كلمة الاختيار اليدوي من القائمة الرئيسية.

3 - اختيار القمر الصناعي من قائمة الأقمار الصناعية.

4 - إدخال تردد القناة المراد تثبيتها.

5 - يتم اختيار بحث بعد تجميل القناة والضغط على كلمة تثبيت.

5 - انتظار اكتمال التحميل والضغط على كلمة حفظ.

أشهر مسلسلات أون دراما

مسلسل هوجان

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من نجوم الدراما وتدور الأحداث حول "هوجان" الشاب ذو القدرات الخارقة والذي يعمل في المولد باستعراضات الألعاب التي تعتمد على القوة، ويتورط فى مقتل أحد الأشخاص دفاعًا عن الشخص الذي رباه، ثم يتورط في سرقة فيلا أحد رجال الأعمال الكبار.

الكبير أوي

مسلسل "الكبير أوي" بطولة أحمد مكي ورحمة من المسلسلات التي حصدت نسبة مشاهدة كبيرة وتم عرضه في رمضان الماضي على القناة

ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز وماجد المصري، وسهير المرشدي، وهدى الأتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيلوتدور أ؛داثة فى قالب يعتمد على الحركة وأعمال العنف.