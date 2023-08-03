الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023 على القمر الصناعي

قناة ابو ظبي الرياضيه
قناة ابو ظبي الرياضيه

تصدر تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023، عمليات البحث عبر “جوجل” خلال الساعات الأخيرة، بسبب موسم المباريات المستمر.

وتزداد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل عشاق الساحرة المستديرة تردد قناة ابو ظبي الرياضيه الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمشاهدة أبرز المباريات ومتابعة البطولة العربية لكأس الملك سلمان للأندية، بطولة كأس العالم للأندية على قنوات أبو ظبي.

تزامناً مع اهتمام الكثير من عشاق كرة القدم لظبط تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023 على الريسيفر، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة الترددات التي يبحث عنها الكثير إليكم التفاصيل وكل ما يشكل تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023

تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 1226
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات وبدر سات

تردد قناه ابو ظبي الرياضيه 2023 على القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 11747
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 3000
معامل تصحيح الخطأ هو 3/4

تردد قناه ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي ياه سات

التردد: 11938
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز : 3000
معامل التصحيح الخطأ هو 9/8

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1

التردد: 12226
معدل الترميز27500
معامل الاستقطاب: افقي
معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2

تردد القناة: 12226
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية قناة ابو ظبي الرياضية قناة أبو ظبي تردد قناة ابو ظبي قناة ابو ظبي الرياضيه 2

الأكثر قراءة

مشروع إسكان سور مجرى العيون.. "تحفة فنية" فى مصر القديمة بعد التطوير (صور)

قبل لقاء الليلة.. قرار صادم من فيفا بشأن عقوبة كهربا

تفاصيل تسمم هبة مجدى ونجلتها بسبب وجبة من مطعم شهير بالتجمع

الأب قتل طفله بجرعة آيس.. والأم: ربنا يحرق قلبه

إحالة مسؤولين بالمركزي للمحاسبات في أكبر قضية هجرة للأردن والنمسا وإيطاليا للجنايات

بلاغ للنائب العام ضد القائمين على صفحة "فيسبوك" تسىء للفنانين بينهم أحمد زكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى