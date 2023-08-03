تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023 على القمر الصناعي

تصدر تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023، عمليات البحث عبر “جوجل” خلال الساعات الأخيرة، بسبب موسم المباريات المستمر.

وتزداد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل عشاق الساحرة المستديرة تردد قناة ابو ظبي الرياضيه الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمشاهدة أبرز المباريات ومتابعة البطولة العربية لكأس الملك سلمان للأندية، بطولة كأس العالم للأندية على قنوات أبو ظبي.

تزامناً مع اهتمام الكثير من عشاق كرة القدم لظبط تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023 على الريسيفر، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة الترددات التي يبحث عنها الكثير إليكم التفاصيل وكل ما يشكل تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023

تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 1226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناه ابو ظبي الرياضيه 2023 على القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3000

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4

تردد قناه ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي ياه سات

التردد: 11938

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز : 3000

معامل التصحيح الخطأ هو 9/8

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1

التردد: 12226

معدل الترميز27500

معامل الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2

تردد القناة: 12226

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5