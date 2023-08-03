تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023 على القمر الصناعي
تصدر تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023، عمليات البحث عبر “جوجل” خلال الساعات الأخيرة، بسبب موسم المباريات المستمر.
وتزداد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل عشاق الساحرة المستديرة تردد قناة ابو ظبي الرياضيه الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمشاهدة أبرز المباريات ومتابعة البطولة العربية لكأس الملك سلمان للأندية، بطولة كأس العالم للأندية على قنوات أبو ظبي.
تزامناً مع اهتمام الكثير من عشاق كرة القدم لظبط تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023 على الريسيفر، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة الترددات التي يبحث عنها الكثير إليكم التفاصيل وكل ما يشكل تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات.
تردد قناة ابو ظبي الرياضيه 2 الجديد 2023
تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 1226
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات
التردد: 11804
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناه ابو ظبي الرياضيه 2023 على القمر الصناعي هوت بيرد
التردد: 11747
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 3000
معامل تصحيح الخطأ هو 3/4
تردد قناه ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي ياه سات
التردد: 11938
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز : 3000
معامل التصحيح الخطأ هو 9/8
تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1
التردد: 12226
معدل الترميز27500
معامل الاستقطاب: افقي
معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2
تردد القناة: 12226
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 6/5