تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات وبدر سات

تصدر تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات محركات الإنترنت “جوجل” من قبل عشاق الرياضية المختلفة خصوصاً كرة القدم.

ويبحث عشاق كرة القدم عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” عن تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات وعرب سات وبدر سات، استعداداً لمتابعة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي ومكة المكرمة.

وتزامناً مع اهتمام عشاق المستديرة للحصول على تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات لمتابعة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي، وستقام المواجهة ما بين الفريقين في مساء اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية.

وفي السطور التالية يرصد موقع “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خصوصاً ليتمكن عشاق كرة القدم لمشاهدة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي، وذلك من خلال تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات، وطريقة إضافة تردد قناة sport SSC علي جهاز الريسيفر.

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات

1 - القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

2 - القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

3 - القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

طريقة إضافة تردد قناة sport SSC على جهاز الريسيفر

1 - يقوم المشاهد بالذهاب الى قائمة الاعدادات من الريموت كنترول.

2 - بعد ذلك يتم اضافة تردد قناة السعودية الرياضية.

3 - إدخال كافة البيانات الخاصة بالقناة.

4 - البحث عن القناة ثم تقوم بتحميل القناة بشكل مباشر.