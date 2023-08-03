تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودى فى البطولة العربية

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن تردد قناة SSC السعودية، الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم الخميس 3-8-2023 على ملعب "الملك فهد الرياضي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ترتيب الزمالك والنصر السعودي فى البطولة العربية قبل مباراة اليوم

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بعد الفوز في لقاء وخسارة آخر.

موعد مباراة الزمالك ضد النصر في البطولة العربية للأندية

يلتقي الفريقان اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُقام المباراة على ملعب “مدينة الملك فهد الرياضية” بالطائف، في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر في البطولة العربية

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الزمالك ضد النصر مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها المشفرة.

تردد قناة السعودية الرياضية ssc

التردد: 12523.

معدل ترميز: 27500.

معامل: 5/6.

الاستقطاب: عمودى.

جودة العرض: HD.

تشكيل الزمالك ضد النصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – حاتم سكر.

الوسط: دونجا – عمرو السيسي – أحمد سيد زيزو.

الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري – محمود عبد الرازق شيكابالا.

تشكيل النصر ضد الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – عبدالله مادو – علي لاجامي – أليكس تيليس.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – خالد الغنام.

الهجوم: اندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.