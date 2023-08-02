الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يدخل ساديو ماني قائمة النصر لمواجهة الزمالك في كأس الملك سلمان؟

ساديو ماني
ساديو ماني

كشفت تقارير صحفية، عن موقف السنغالي ساديو ماني، المهاجم الجديد للنصر السعودي، من المشاركة مع فريقه في مباراته أمام الزمالك، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وكان اللاعب الدولي السنغالي، وصل إلى معسكر النصر السعودي، في الطائف، استعدادًا للمشاركة مع الفريق في منافسات كأس الملك سلمان.

ورجحت صحيفة «الرياضية»، نقلًا عن مصادر خاصة، انضمام المهاجم السنغالي، في حال جاهزيته اليوم، إلى بقية زملائه اللاعبين في الحصة التدريبية للفريق، مشيرة إلى أن ساديو ماني، سيجري اختبارات بدنية بطلب من البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، استعدادًا لخوض مواجهة الزمالك.

وكان نادي النصر، أعلن يوم أمس الثلاثاء، تعاقده مع السنغالي ساديو ماني، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، بعقد يمتد حتي عام 2027.

وسيلتقي النصر السعودي مع الزمالك، في السادسة من مساء يوم غدٍ الخميس، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ساديو مانى الزمالك كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال النصر السعودي بايرن ميونيخ الألماني

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