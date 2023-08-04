الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عمر هاشم: قمت بتأليف أول قصة أدبية شعرية خلال الثانوية العامة

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "لعبت كرة القدم وأنا في الإعدادية، والمصارعة في الثانوية". 

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية الحياة، أن هذه الأمور كانت إلى جانب الدراسة الدينية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها.

وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم: "أذكر وأنا في الابتدائية أو الإعدادية مارست التأليف، لأن طلاب الأزهر مبكرين في مواهبهم، فكان بعضهم يؤلف بعض الكتب وبعض القصص، فألفت قصة وطبعتها، حيث كانت القصة أدبية تسمى "نهاية أمل" حيث كنت أصور أمل بعض الشباب في حياته ومستقبله، وفي الثانوي ألفت مسرحية شعرية عنوانها "أصحاب الجنة" استقيتها من القرآن، وقد طُبعت ونُشرت، ومن الطريف أن هذه القصة التي طبعت وأنا في المرحلة الثانوية، طبعتها الآن في ديوان شعر خاص بي". 

وأشار إلى أنه عندما كان معارًا في المملكة العربية السعودية، بعد أن حصلت على الدكتوراه، تقدم بهذه القصة الأدبية الشعرية إلى إذاعة نداء الإسلام، لافتاً إلى أنهم أذاعوها ومثّلها بعض الشباب من السعودية.

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