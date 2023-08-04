الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«الباز» يطالب بإطلاق حملة عالمية لتسويق الإسلام من جديد

جريدة الدستور

وجّه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة إلى رؤساء وملوك الدول العربية، والمؤسسات الإسلامية، والدعاة الحقيقيين، والكُتاب، حول أفضل وسيلة للرد على حوادث حرق المصحف في دول أوروبا.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إننا نحتاج إلى حملة منظمة وممنهجة لتسويق الإسلام من جديد في العصر الحديث باستخدام أدواته، من التكنولوجيا والسوشيال ميديا.

وأضاف: "محتاجين نبقى موجودين، لا نقول للناس ادخلوا ديننا، لكن نشرح ديننا، محتاجين نعيد إنتاج وتسويق الإسلام ليقتنع العالم أن ديننا له دور في إسعاد البشرية ونشر السلام والمحبة، دين يبني ويساعد على الحياة، لا يفرض وصاية ويقتل الناس في أماكن عبادتهم".

ولفت إلى أن هناك حالة من التخلف الشديد، والتي برزت في نقاشات العلمانيين والسلفيين.

الباز محمد الباز حرق المصحف الدنمارك

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