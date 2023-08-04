الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“قنبلة نووية”.. محافظ بيروت عن انفجار المرفأ: الدمار طال كل شىء

انفجار المرفأ
انفجار المرفأ

أكد محافظ بيروت مروان عبود، زيارته لقوات الإطفاء المجاورة للمرفأ قبيل الانفجار، والذي وقع في 4 أغسطس 2020، مُخلفًا 215 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح.

وأضاف محافظ بيروت خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية: "توليت محافظ مدينة بيروت قبل شهر من وقوع الانفجار، كنت لا أزال أتلقى التهاني على مقعدي كمحافظ للعاصمة، وأقوم بجولات وزيارات ميدانية للتعرف على أقسام ومراكز البلدية والأفواج التابعة لها".

وأوضح أنه في نهار 4 أغسطس عام 2020، قام بزيارة لقوات الإطفاء المجاورة للمرفأ، عقب شائعة عن إصابة أعداد كبيرة من قوات الإطفاء بفيروس كورونا للشد من عزيمتهم، وتحدث مع العديد من الضباط ورحل. 

وأوضح أنه بمجرد وصوله منزله، شعر بهزة أرضية ظنها أنها زلزال، لكنه تلقى اتصالاً بأن هناك حريقا في المرفأ وأنهم بالفعل أرسلوا مجموعة من الدعم للإطفاء، مؤكدًا أن الأضرار كانت أشبه بإلقاء قنبلة نووية على بيروت، متابعاً: “أبلغوني بوجود نترات أدت إلى للانفجار.. والحريق دمّر كل شيء”. 

وأشار إلى أن انهيار المنازل تسبب في تشريد 300 ألف مواطن، لافتا إلى أن إزالة آثار الدمار استغرقت عامًا، حيث دمر الانفجار كل شيء. 

الأكثر قراءة

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

برلمانية لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة وتضمن حماية حقوق المرأة (فيديو)

صلاح الحجار: لو حدث ارتفاع فى درجات الحرارة العالم كله سينتهى

«الإنقاذ النهري» ينجح في انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه