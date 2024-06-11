لأول مرة في الوادي الجديد.. حقن أول حالتين يعانيان من جلطة حادة بالمخ بعقار الاكتيليز TPA

أعلن الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، أنه بالتعاون مع مستشفى الخارجة التخصصي تم حقن أول حالتين يعانوا من جلطة حادة بالمخ بعقار الاكتيليز (TPA) لأول مرة بالوادي الجديد.



وأكد عبد اللطيف في تصريح له، أن وحدة السكتة الدماغية المنشأة حديثا بالمستشفى تحت إشراف أطباء قسم العصبية والنفسية بكلية الطب قامتا بإنقاذ حياة مريضين حضرا للمستشفى وتم تشخيصهم بجلطه حادة بالمخ ويعانوا من أعراض شلل نصفى وتم حقنهم بعقار الاكتيليز (TPA) مذيب الجلطات ومتابعتهم بوحدة السكتة الدماغية على مدار يومين بالتعاون مع طاقم التمريض مما أدى لتحسن حالتهم الصحية والأعراض ليعودوا لما كانو عليه قبل حدوث الجلطة المخية.



كما أعلن عبد اللطيف، نجاح فريق طبي متخصص في إنقاذ حياة مريضة كانت تعانى من ورم حاد في مجري البول.

وقال عبد اللطيف، إن فريق طبي متخصص نجح في إجراء عملية جراحية كبرى في قسم المسالك البولية بمستشفى الخارجة التخصصي لمريضة كانت تعانى من ورم حاد في البول، وذلك بمعاونة فريق من قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الوادي الجديد.

طب الوادى الجديد ينجح في إنقاذ حياة مريضة أصيبت بورم في مجرى البول

وأعلنت جامعة الوادى الجديد، عن نجاح فريق طبي متخصص في إنقاذ حياة مريضة كانت تعانى من ورم حاد في مجري البول.

وقالت كلية طب الوادى الجديد في بيان لها، إن فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور حسن عبد اللطيف أستاذ جراحة المسالك البولية ونائب رئيس الجامعة نجح في إجراء عملية جراحية كبرى في قسم المسالك البولية بمستشفى الخارجة التخصصي لمريضة كانت تعانى من ورم حاد في البول، وذلك بمعاونة فريق من قسم جراحه المسالك البولية بكليه الطب جامعه الوادي الجديد.



وأشارت كلية الطب خلال بيانها، إلى أنه تم استئصال ورم في مجرى البول بمهارة ودقة عالية، منقذين بذلك حياة المريضة وهى حاليا بصحة جيدة وتم وضعها تحت الملاحظة.