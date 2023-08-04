قناة الناس| يسري جبر: الرسول قبل من الناس نطق الشهادة فقط لدخول الإسلام (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الدين يحتمل الإسلام وهو ظاهر من شرائع، والإيمان أيضًا من الدين وهو ما بطن فيه من عقائد في القلب، ويكون هما معًا الإسلام والإيمان، مستشهدًا بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل: “إنّ الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة”.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الإحسان هو أسلوب تطبيق الدين مع تغيرات الحياة التي يعيشها الإنسان، مشيرًا إلى أن الرسول الكريم قبل من الناس بالإسلام نطق الشهادتين فقط، لم يطلب منهم أن يدرسوا الدلالات على وجود الله.

وأوضح جبر، أن الرسول صلّ الله عليه وسلم لم يفرض على الناس أن يبحثوا في الأدلة الفلسفية الكثيرة في وجود الله من عدم وجود الله بل اكتفى بالفكرة السليمة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.