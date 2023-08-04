الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تنظم مؤتمرًا دوليًا يناقش قضايا الاستدامة البيئية والتحول للاقتصاد الأخضر

دكتور صبحي شرف
دكتور صبحي شرف

تنظم جامعة المنوفية خلال الفترة من 5-6 ديسمبر المقبل مؤتمراً دولياً تحت عنوان "المستقبل الأخضر والتحول نحو جامعة صديقة للبيئة"، وذلك تحت رعاية ودعم الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والذي أشار إلى أهمية المؤتمر كاستجابة للدور المجتمعي والمسئولية الجامعية تجاه البيئة والمخاطر التي تواجهها، خاصة مع تغيرات المناخ واهتمام الدولة بتطوير استراتيجيات المواجهة، وكان أهمها رئاسة مصر واستضافتها الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.

وصرح الدكتور صبحي شعبان شرف رئيس المؤتمر ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن المؤتمر يناقش عدة محاور تشمل: البعد البيئى لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومردود المبادرات الوطنية الخضراء كاستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي، وتبادل الخبرات في الأنظمة التعليمية الجامعية ومعايير الاستدامة البيئية الخضراء ودور البحث العلمي فى إيجاد حلول للمشكلات البيئية والأزمات والكوارث الطبيعية، بجانب أسس التحول نحو الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والمشروعات صديقة البيئة، وتطوير سياسات التوظيف والموارد البشرية، مع مناقشة الأساليب والخطط الحديثة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والبيئية.

وأضاف رئيس المؤتمر بأن البرنامج للمؤتمر يشمل كذلك عقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة في ريادة الأعمال ودراسات الجدوى للمشروعات البيئية وأساليب تسويقها والاستفادة منها، وأن المؤتمر يستهدف كافة الجهات البحثية والجامعية والمهنية من داخل وخارج مصر، ويتطلع لتبادل الخبرات والتجارب في إدارة المشروعات البيئية الخضراء ومعايير استدامتها فى كافة قطاعات الدولة.

اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 2030 استدامة البيئية استراتيجيات المواجهة

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلى.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

«أمن الجيزة» يكشف تفاصيل التعدى على حصان بالطالبية

مصر تمد أجل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم نظرًا للإقبال العالمى

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المحيطة لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية