جامعة المنوفية تنظم مؤتمرًا دوليًا يناقش قضايا الاستدامة البيئية والتحول للاقتصاد الأخضر

تنظم جامعة المنوفية خلال الفترة من 5-6 ديسمبر المقبل مؤتمراً دولياً تحت عنوان "المستقبل الأخضر والتحول نحو جامعة صديقة للبيئة"، وذلك تحت رعاية ودعم الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والذي أشار إلى أهمية المؤتمر كاستجابة للدور المجتمعي والمسئولية الجامعية تجاه البيئة والمخاطر التي تواجهها، خاصة مع تغيرات المناخ واهتمام الدولة بتطوير استراتيجيات المواجهة، وكان أهمها رئاسة مصر واستضافتها الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.

وصرح الدكتور صبحي شعبان شرف رئيس المؤتمر ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن المؤتمر يناقش عدة محاور تشمل: البعد البيئى لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومردود المبادرات الوطنية الخضراء كاستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي، وتبادل الخبرات في الأنظمة التعليمية الجامعية ومعايير الاستدامة البيئية الخضراء ودور البحث العلمي فى إيجاد حلول للمشكلات البيئية والأزمات والكوارث الطبيعية، بجانب أسس التحول نحو الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والمشروعات صديقة البيئة، وتطوير سياسات التوظيف والموارد البشرية، مع مناقشة الأساليب والخطط الحديثة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والبيئية.

وأضاف رئيس المؤتمر بأن البرنامج للمؤتمر يشمل كذلك عقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة في ريادة الأعمال ودراسات الجدوى للمشروعات البيئية وأساليب تسويقها والاستفادة منها، وأن المؤتمر يستهدف كافة الجهات البحثية والجامعية والمهنية من داخل وخارج مصر، ويتطلع لتبادل الخبرات والتجارب في إدارة المشروعات البيئية الخضراء ومعايير استدامتها فى كافة قطاعات الدولة.