كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الإسماعيلية وحلوان الأهلية 2023

يرتفع بحث عدد كبير من طلاب هذا العام عن تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023، حيث يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة، عن تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023، حيث تعد من الكليات المتميزة التي يرغب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى الالتحاق بها نظرًا لسعرها المناسب للكثير من الطلاب.

تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023

مصاريف كلية الطب 90 ألف جنيه مصري.

مصاريف كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه مصري.

مصاريف كلية التمريض 25 ألف جنيه مصري.

مصاريف كلية الصيدلة 65 ألف جنيه مصري.

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 25 ألف جنيه مصري.

مصاريف كلية الهندسة 55 ألف جنيه مصري.

مصاريف كلية التجارة الدولية واللغات 25 ألف جنيه مصري.

تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023

تنسيق كلية الطب البشري: 82 %.

تنسيق كلية طب الأسنان: 79 %.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي والصيدلة: 78 %.

تنسيق كلية الطب البيطري: 73 %.

تنسيق كلية الهندسة: 65 %.

تنسيق كلية علوم الحاسب: 62 %.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وكلية التكنولوجيا الحيوية: 59 %.

تنسيق كلية الفنون التطبيقية “علمي”: 59 %.

تنسيق كلية العلوم الأساسية: 58 %.

تنسيق كلية الإعلام وفنون الاتصال “أدبي” وكلية اللغات والترجمة: 55 %.

تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الاقتصاد والإدارة: 55 %.

تنسيق كليات الزراعة والآداب والآثار التربية والسياحة والفنادق والحقوق والتمريض والعلوم السينمائية: 55 %.

مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023

تصل للطلاب مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023 لكلية الهندسة: 48.000 ألف جنيه.

–تصل للطلاب مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023 لكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال: 35.000 ألف جنيه.

–تصل للطلاب مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023 لكلية الفنون والفنون التطبيقية: 35.000 ألف جنيه.

–تصل للطلاب مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023 لبرنامج هندسة الأنظمة الذكية: 48 ألف جنيه.

–تصل للطلاب مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023 لبرنامج العمارة والتصميم البيئي: 48 ألف جنيه.

–تصل للطلاب مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023 لبرنامج التصميم الداخلي البيئي: 35 ألف جنيه.

–تصل للطلاب مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023 لبرنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي: 35 ألف جنيه.