الخارجية الفلسطينية تُدين اغتيال قوات الاحتلال شابًا فى طولكرم

طالبت دولة فلسطين المجتمع الدولي بإدانة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بحق أحد أبناء الشعب الفسطيني خلال اقتحامها، لمدينة طولكرم اليوم، ووقف جميع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الجريمة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلي، بحق الشهيد الشاب محمود أبو سعن "18 عامًا"، خلال اقتحامها الوحشي، لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس، بالضفة الغربية.

وقالت: هذه الجريمة البشعة، تعد جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي .

وأضافت أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتصعيد من خلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ما هي إلا محاولة إسرائيلية لتفجير ساحة الصراع، وجر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف لا تنتهي.