بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيّ 3 أشخاص مصرعهم - بينهم طفلين - وأُصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، جميعهم من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 64 اتجاه القاهرة.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العامرية العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، مما أدى إلى مصرع 3 أطفال وإصابة 5 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبيَّن وفاة كل من: "حلا إبراهيم حسن عبدالمنعم، 8 سنوات، جودي إبراهيم حسن عبدالمنعم، 4 سنوات، إبراهيم حسن عبدالمنعم، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام تحت تصرف النيابة العامة.

بينما أسفر الحادث عن إصابة كل من: "كنزي إبراهيم حسن عبدالمنعم، ملك إبراهيم حسن عبد المنعم، 13 سنة، هبة محمد توفيق مصطفى - 32 سنة «الأم»، ياسمين ابراهيم حسن عبدالمنعم، 4 سنوات، عبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم، 6 سنوات، ونقلوا جميعا إلى مستشفى العامرية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.