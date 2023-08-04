الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

مصرع وإصابة 8 من
مصرع وإصابة 8 من أسرة واحدة

لقيّ 3 أشخاص مصرعهم - بينهم طفلين - وأُصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، جميعهم من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 64 اتجاه القاهرة.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العامرية العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، مما أدى إلى مصرع 3 أطفال وإصابة 5 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبيَّن وفاة كل من: "حلا إبراهيم حسن عبدالمنعم، 8 سنوات، جودي إبراهيم حسن عبدالمنعم، 4 سنوات، إبراهيم حسن عبدالمنعم، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام تحت تصرف النيابة العامة.

بينما أسفر الحادث عن إصابة كل من: "كنزي إبراهيم حسن عبدالمنعم، ملك إبراهيم حسن عبد المنعم، 13 سنة، هبة محمد توفيق مصطفى - 32 سنة «الأم»، ياسمين ابراهيم حسن عبدالمنعم، 4 سنوات، عبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم، 6 سنوات، ونقلوا جميعا إلى مستشفى العامرية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

3 أشخاص مصرعهم أشخاص مصرعهم إجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية ابراهيم حسن

الأكثر قراءة

مجلس إدارة الأهلى ينعى زوجة صالح سليم

ضبط المتهمين بالتعدي على حصان في الجيزة

ضبط 28 طربة حشيش في مطروح

ضبط المتهمين بقتل مواطن وإصابة شقيقه رميا بالرصاص بالسلام

إقبال كبير على شواطئ مرسى مطروح في عطلة نهاية الأسبوع

400 عمل فني وابتكاري.. طلاب الجامعة اليابانية يبدعون بمعرض الفن والتصميم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية