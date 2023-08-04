الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يصدر كتاًبا دوريًا لتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال أغسطس

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إصدار كتابًا دوريًا خاص بتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

حيث نص الكتاب الدوري على أنه اعتبارًا من يوم الأحد 6 أغسطس وحتى الأحد الأخير من شهر أغسطس لعام 2023 يكون العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها بنطاق المحافظة على أن يستثنى من ذلك مديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم ويكون لمديري المديريتين المشار إليهما السلطة التقديرية في التقرير بما يرونه مناسبًا بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال المدة سالفة الذكر وبما يرونه محققا للصالح العام وحسن سير العمل.

كما استثنى من هذه التوجيهات شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية وكذلك غرف العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالإضافة إلى كافة المختصين بالرصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بجميع الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لهما بنطاق المحافظة.

وتضمن الكتاب الدوري أيضًا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن مع التأكيد على احتياطات استخدام المصاعد الكهربائية ومراعاة عدم استخدامها في توقيتات قطع الكهرباء المنشور على الصفحة الرسمية للمحافظة مع قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات كل في اختصاصه الجغرافي بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات.

استهلاك الكهرباء التدابير اللازمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشئون الصحية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المصاعد الكهربائية المديريات الخدمية بديوان عام المحافظة ترشيد استهلاك الكهرباء رؤساء الوحدات المحلية شاغلي الوظائف القيادية عصام سعد محافظ أسيوط

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