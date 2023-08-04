الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 806 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظَّمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية بني سلامة، بمركز وادي النطرون، وتم الكشف خلالها على 806 مواطنين مجانًا، من خلال 9 عيادات طبية. 

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة "عيادتي الباطنة 195 - عيادتي الأطفال 283 - الجراحة 91 - النساء 63 - تنظيم الأسرة 19  - العظام 110 - الأنف والأذن 45". 

كما أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه بالدفع بعدد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

9 عيادات طبية التخصصات الطبية ادي النطرون الدكتورة نهال بلبع القافلة بالمجان المناطق النائية والمحرومة المناطق النائية النائية والمحرومة

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