سمية الخشاب: أغنية "موجة" تقدم حالة شبابية رائعة وتصويرها مبهج

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بكليب أغنيتها الجديدة موجة، والمنتظر طرحها مساء اليوم الجمعة على يوتيوب.

وأشارت الخشاب لـ"الدستور"، إلى أن الأغنية تعبر عن حالة شبابية مميزة ممزوجة بالكثير من التفاصيل الممتعة، لافتة إلى أن الجمهور سوف ينبهر بشكل العمل عند طرحه.

وقالت سمية إن الأغنية تم تصويرها في العين السخنة وسيظهر خلالها الكثير من المشاهد الرائعة بكاميرا إبرام نشأت.

وأكدت سمية أنها تنتظر تصوير آخر مشهد في فيلمها الجديد التاروتي، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتعاونت الخشاب مع المخرج إبرام نشأت، والأغنية قام بكتابة كلماتها كريم تايسون، وهى من ألحان وتوزيع موزة.