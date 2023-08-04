الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سمية الخشاب: أغنية "موجة" تقدم حالة شبابية رائعة وتصويرها مبهج

سميه
سميه

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بكليب أغنيتها الجديدة موجة، والمنتظر طرحها مساء اليوم الجمعة على يوتيوب.

وأشارت الخشاب لـ"الدستور"، إلى أن الأغنية تعبر عن حالة شبابية مميزة ممزوجة بالكثير من التفاصيل الممتعة، لافتة إلى أن الجمهور سوف ينبهر بشكل العمل عند طرحه.

وقالت سمية إن الأغنية تم تصويرها في العين السخنة وسيظهر خلالها الكثير من المشاهد الرائعة بكاميرا إبرام نشأت.

وأكدت سمية أنها تنتظر تصوير آخر مشهد في فيلمها الجديد التاروتي، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتعاونت الخشاب مع المخرج إبرام نشأت، والأغنية قام بكتابة كلماتها كريم تايسون، وهى من ألحان وتوزيع موزة.

أغنيتها الجديدة المخرج إبرام نشأت الفنانة سمية الخشاب العين السخنة يوم الجمعة يوم ا

الأكثر قراءة

مجلس إدارة الأهلى ينعى زوجة صالح سليم

ضبط المتهمين بالتعدي على حصان في الجيزة

ضبط 28 طربة حشيش في مطروح

ضبط المتهمين بقتل مواطن وإصابة شقيقه رميا بالرصاص بالسلام

إقبال كبير على شواطئ مرسى مطروح في عطلة نهاية الأسبوع

400 عمل فني وابتكاري.. طلاب الجامعة اليابانية يبدعون بمعرض الفن والتصميم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية