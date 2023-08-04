ضبط المتهمين بالتعدي على حصان في الجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة التعدى على حصان بالجيزة لرفضه التحرك وضبط مرتكبى الواقعة في الجيزة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (أحد المواطنين) لرصده مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين "مجهولين" يقومان بالتعدى على دابة (حصان) بالضرب حتى سقط أرضاً بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما بالتعدى على الدابة على النحو المشار إليه لرفضها التحرك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.