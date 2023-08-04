الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الضبعة الإقليمي

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب اليوم الجمعة، 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة الإقليمي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.  

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "محروس فايز رياض 45 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عواطف منير توفيق 41 سنة مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جومانا محروس فايز 15 سنة مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيمن، شنودة محروس فايز 6 سنوات مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

اسماء المصابين الدفع بسيارات الإسعاف إنقلاب سيارة ربع نقل طريق الضبعة الاقليمي مستشفي الضبعة المركزي

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