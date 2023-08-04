لأول مرة.. استحداث عيادة المشورة بالمركز الطبي بكفر شكر بالقليوبية

دشنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي التابع لإدارة كفر شكر الصحية ولأول مرة في محافظة القليوبية، والتي تتناول كل ما يخص صحة المواطن بهدف نشر الوعي وتعزيز صحة المجتمع وذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الأساسية بالقليوبية.

وتتضمن عيادة المشورة الطبية أكثر من ١٦٠٠ مشورة طبية في موضوعات مختلفة أهمها: التغذية السليمة (الرضاعة الطبيعية والتغذية الوريدية) وصحة الطفل (السمعيات، الأنيميا والتقزم، النمو المثالي، صحة الأسنان) والتوعية والخدمات (تكافل وكرامة، غير القادرين، الإدمان، الإقلاع عن التدخين)، الأدوية: (التداخلات الدوائية، الطوارئ، الصدمات التحسسية، الحساسية)، التحصين: (اللقاح، التطعيمات الروتينية، اللقاحات الموسمية)، والصحة الإنجابية: (صحة الأم والجنين، صحة المرأة، فحوصات ماقبل الزواج، رعاية الحامل، تنظيم الأسرة).

وأكد الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تتضمن عيادة المشورة العديد من الأنشطة المقدمة للمواطنين وأبرزها ندوة تثقيفية عن التوحد باليوم العالمي للتوحد، اليوم العالمي للشلل الرعاش وندوة تثقيفية عن المرض اليوم العالمي لسلامة الغذاء وندوة تثقيفية عن موضوع اليوم العالمي لغسل الأيدي، كما تم إضافة بعض البرامج الجديدة للعيادة ومنها "قلبك أمانة".

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه عدد المترددين على عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي بلغ ١٦٨٠ حالة تثقيفية تنوعت بين التغذية السليمة، الصحة الإنجابية، صحة الطفل، وحالات الأدوية، وحالات التوعية والخدمات، وحالات التحصين.

وأوضح وكيل صحة القليوبية، أنه تُعد هذه هي البداية لحين تقديم الخدمة في جميع مراكز ووحدات الرعاية الأولية بالإدارات الصحية على مستوى محافظة القليوبية.