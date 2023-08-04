وسط أجواء احتفالية.. استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد تواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى وسط أجواء احتفالية.

أجواءً احتفالية تعيشها العلمين الجديدة مع تواصل فعاليات مهرجان المدينة في نسخته الأولى، والمستمر حتى 26 أغسطس الجاري تحت عنوان "العالم علمين".

المهرجان يستقبل نحو مليون زائرًا من داخل مصر والوطن العربي، حيث يتضمن إقامة حفلات فنية وغنائية لكبار مطربي مصر والعالم العربي، بدأت بالفنان تامر حسني وتلاه العديد من الفنانين منهم أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم وغيرهما وسط مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعل غير مسبوق.

واستمتع الجمهور بحفلة رائع لكل من الفنان الكبير مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم، كما من المنتظر إحياء كلا من الفنانين محمد منير وحميد الشاعري وتامر عاشور وإليسا لحفلات غنائية ضمن فعاليات المهرجان.

المتحدة تعلن إذاعة حفلات مهرجان العلمين

وفي لفتة مميزة، أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إذاعة حفلات مهرجان العلمين تماشيًا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة، كما سبق ذلك إعلان "المتحدة" تبرعها بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة "حياة كريمة".