الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وسط أجواء احتفالية.. استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد تواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى وسط أجواء احتفالية.

أجواءً احتفالية تعيشها العلمين الجديدة مع تواصل فعاليات مهرجان المدينة في نسخته الأولى، والمستمر حتى 26 أغسطس الجاري تحت عنوان "العالم علمين".

المهرجان يستقبل نحو مليون زائرًا من داخل مصر والوطن العربي، حيث يتضمن إقامة حفلات فنية وغنائية لكبار مطربي مصر والعالم العربي، بدأت بالفنان تامر حسني وتلاه العديد من الفنانين منهم أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم وغيرهما وسط مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعل غير مسبوق.

واستمتع الجمهور بحفلة رائع لكل من الفنان الكبير مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم، كما من المنتظر إحياء كلا من الفنانين محمد منير وحميد الشاعري وتامر عاشور وإليسا لحفلات غنائية ضمن فعاليات المهرجان.

 

المتحدة تعلن إذاعة حفلات مهرجان العلمين

وفي لفتة مميزة، أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إذاعة حفلات مهرجان العلمين تماشيًا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة، كما سبق ذلك إعلان "المتحدة" تبرعها بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة "حياة كريمة".

العلمين مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين نسخته الأولى أجواء احتفالية فعاليات تواصل

مواد متعلقة

تفاصيل انطلاق فعاليات مهرجان الصيف الدولى للفنون بالإسكندرية فى دورته الـ20 (فيديو)

صلاح مغاوري: تعديل معايير صرف الدعم النقدي يصب في مصلحة الأسر البسيطة

حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم كامل العدد فى مهرجان العلمين (فيديو)

منير أديب: الجماعات الإرهابية حركات متأسلمة

تفاصيل فوز مستشفيات البحيرة بـ4 جوائز عالمية فى علاج مصابى السكتة الدماغية

نصائح لتشجيع الطفل على تكوين صداقات (فيديو)

احتفاء بالمسرحيين الراحلين في مهرجان المسرح المصري

الأرصاد: نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى خلال أغسطس (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد الخروج من البطولة العربية.. ماذا ينتظر الزمالك خلال الفترة المقبلة؟

السكرتير العام المساعد ببنى سويف يتابع أعمال السيطرة على حريق محدود بأحد البنوك

التيك توكر ياسين جينكيز: "أشتاق لتناول الملوخية.. وهزور الأماكن السياحية"

مستشفى ديروط العام بأسيوط تجري 9 عمليات مجانية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

إصابة طفل بطلق نارى فى قنا

وزيرة الهجرة تؤكد متابعة موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة فى كندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية