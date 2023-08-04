الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفلة بسبب تناولها مبيدًا حشريًا بالخطأ فى الشرقية

تسمم
تسمم

أصيبت طفلة بضيق التنفس واضطراب بدرجة الوعى بسبب تناولها مبيدًا حشريًا في الحقل بطريق الخطأ، نطاق مركز كفرصقر بمحافظة الشرقية وتم نقلها إلى المستشفى المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لها.

البداية بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفرصقر المركزى بوصول “ طفلة ” مقيمة مركز كفرصقر، مصابة بحالة إعياء، واضطراب بدرجة الوعى نتيجة تناولها مبيدًا حشرىًا بالحقل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفلة والعلاج اللازم، ونقلها إلى وحدة السموم بمستشفى الزقازيق الجامعى، ووضعها تحت الملاحظة.

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