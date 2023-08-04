الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منير أديب: الجماعات الإرهابية حركات متأسلمة

منير أديب، خبير شئون
منير أديب، خبير شئون الحركات الإسلامية

قال منير أديب، خبير شئون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، إن الجماعات المتطرفة حركات متأسلمة أو إسلامية، فهى تتخذ من الإسلام شكلًا وصيغة، لكنها ليست لها علاقة بالإسلام، شكلًا ومضمونًا، بل إنها أكثر الحركات والتنظيمات التي أضرت بالإسلام منذ البعثة المحمدية.

وأضاف "أديب" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية وكل التنظيمات المتطرفة لا تختلف عن كل الحركات المتطرفة التي ظهرت منذ السيرة النبوية مثل الخوارج.

ونوه خبير شئون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، إلى أن بعض الإحصائيات في مصر جاء فيه زيادة أعداد الملحدين بعد عام 2011 حتى عام 2013 وأجريت بحثا في هذا الأمر جاء فيه أنه مرتبط بهذه المنظمات المتطرفة وسلوكياتها المتطرفة.

هذه التنظيمات خطر على الدولة الوطنية والدين

وتابع: “اعتقد البعض أنها تمثل الدين، وبدلًا من أن يكفروا بهذه التنظيمات كفروا بالدين، وبالتالي فإن هذه التنظيمات خطر على الدولة الوطنية والدين رغم أنها لا تمثله بأي صورة من الصور”.

الجماعة الإرهابية لا تختلف كل الحركات المتطرفة السيرة النبوية منير أديب ظهرت

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