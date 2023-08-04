مؤتمر إفريقي يشيد بتجربة مصر لتطوير الريف "حياة كريمة" وتحسين الأمن الغذائي

أشاد المشاركون في المؤتمر الإفريقي الدولي حول دور الشباب في الأمن الغذائي الإفريقي في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 3 – 6 أغسطس، أهمية التعاون بين الدول الإفريقية بتجربة مصر لتطوير الريف «حياة كريمة» وتحسين حالة الأمن الغذائي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومبادرة «إزرع» لدعم صغار المزارعين في مختلف المحافظات وخاصة في مجال التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز وفول الصويا.

وشدد المشاركون في المؤتمر في الجلسة الافتتاحية على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات في القطاع الزراعي لزيادة إنتاجية المحاصيل لتوفير احتياجات الشعوب الإفريقية من الغذاء والاستفادة من الموارد المائية والأرضية بدول القارة لخدمة شعوبها في مواجهة التحديات العالمية الناتجة عن مخاطر التغيرات المناخية وإنعكاسها علي حالة إنعدام الأمن الغذائي.

من جهته، قال الدكتور سيد خليفة، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، ونقيب الزراعيين المصريين في كلمته أمام المؤتمر الذي نظمته نقابة المهن الزراعية واتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ومنظمة «أكساد» التابعة لجامعة الدول العربية بمشاركة نقابة المعلمين، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار انتماء مصر الإفريقي، وحرصًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توطيد العلاقات المصرية الإفريقية مع المجتمع المدني الإفريقي بكل فئاته وخصوصًا المجتمع المدني الزراعي والذي يمثل شباب الزراعيين الأفارقة والمرأة الريفية الإفريقية ودورها في التنمية الإفريقية.

وأضاف «خليفة»، أن وزارة الزراعة المصرية وفقًا لرؤية الدولة المصرية تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية فى خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأفريقية حيث تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين في الشرق الأوسط وأفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء كما أن المركز المصرى الدولى للزراعة بالوزارة يقدم منحاً تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من الدول الأفريقية للتدريب على أحدث التكنولوجيات الزراعية، كما أن لمصر عدد من المزارع البحثية والارشادية والانتاجية النموذجية المشتركة فى عدد من الدول الإفريقية وتستهدف الوزارة في الفترة المقبلة إنشاء مزارع جديدة فى دول افريقية أخرى كاحد السبل لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الافريقية.

وأشاد أمين إتحاد الزراعيين الأفارقة بنموذج التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي في مصر من خلال المبادرات التى يتم تنفيذها ومنها مبادرة «ازرع» ، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، فضلا عن الإستفادة من الميزة النسبية لدى القارة الإفريقية بما تمتلك موارد طبيعية وبشرية ضخمة حيث لديها حوالي ٩٢٠ مليون هكتار صالحة للزراعة تمكن من تنفيذ طموحات شعوب القارة في الأمن الغذائي، وتمتلك موارد بشرية حوالي 1.4 مليار نسمة والشباب يشكل منها ٦٠% موضحا أن أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدام وهو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة.

وأوضح «خليفة»، أنه تم تقسيم أجندة التنمية في إفريقيا حتى عام 2063 إلى ثلاث مستويات هي خطة قصيرة المدى والتي يمكن تنفيذها خلال 10 سنوات وخطة متوسطة المدى والتي يمكن تنفيذها خلال من 10 إلى 25 عاما وخطة طويلة المدى والتي يمكن تنفيذها خلال من 25 إلى 50 سنة.

كما تم تحديد مشروع خطة التنفيذ للسنوات العشر الأولى لأجندة 2063 ) 2013- 2023 )، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية تواجه في سبيل تحقيق هذه التطلعات والأهداف العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، أن القارة تعاني من قصور في البنى التحتية ونقص في التمويل والاستثمار وضعف في التكنولوجيات الحديثة وفجوة فى الغذاء والتي تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويًا، كما أن هناك حوالى 224 مليون نسمة يعانون من نقص وسوء التغذية، موضحًا أن حوالي نصف الأرض الصالحة للزراعة غير مستغل كما أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتعدى 15% من إجمالي التجارة الإفريقية.

ولفت «خليفة»، إلى أنه على المستوى الإقليمي والدولي تواجه الدول الأفريقية تحديات وأزمات أثرت علي الأمن الغذائي الأفريقي منها جائحة كورونا والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية والتصحر وندرة المياه والتنوع البيولوجي، موضحًا إن هذه التحديات والأزمات التي أثرت على إمدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والأعلاف وأدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه السلع.

وقال أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، أنه من أجل مواجهة هذه التحديات والأزمات وتحقيق تطلعات وأهداف أجندة التنمية في أفريقيا 2063، فإن الدول الأفريقية كل على حدة تنفذ استراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج ومشروعات وطنية على طريق تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتحسين دخول ومستوى معيشة المواطنين.

وشدد «خليفة»، على ضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأفريقية والتخصص في الإنتاج وفقاً للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الاقتصادية المتاحة في أفريقيا ومع تشجيع التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتصل إلى حوالى 40% في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية والتي تم إطلاقها عام 2019 أثناء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي، والتنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الافريقية مجالات تبادل المعارف والخبرات والدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة فى كافة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.

وأشاد أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة علي حرص القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية وفى جميع المحافل والمناسبات الدولية والاقليمية والوطنية على ضرورة دعم قضايا التنمية المستدامة في إفريقيا كما ان مصر تضع إمكانياتها فى خدمة إعادة الإعمار واستكمال البنى التحتية في إفريقيا ودعم قضايا التنمية والأمن والسلم والاستقرار في إفريقيا.

وأوضح «خليفة»، إن صوت مصر وأفريقيا كان واضحاً ومسموعاً فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والذى استضافته وراسته مصر وعقد في مدينة السلام في شرم الشيخ فى الفترة من 6 - 19 نوفمبر 2022 والذى نجح ولأول مرة منذ بدء مؤتمرات المناخ في عام 1992 في تحقيق موافقة جميع الأطراف على إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تلحق بالدول النامية والإفريقية من آثار التغيرات المناخية.

وشدد أمين إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة علي أن مصر أطلقت وبالتعاون مع الدول الأفريقية أثناء مؤتمر المناخ في شرم الشيخ العديد من المبادرات المشتركة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمياه والغذاء والطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أطلقت مصر مبادرة حياة كريمة لأفريقيا على غرار حياة كريمة المصرية والتى تستهدف تطوير البنية التحتية والنواحي الاقتصادية وتحسين دخول ومستوى معيشة حوالى 58 مليون مواطن أكثر من نصف سكان (مصر) فى حوالى 4500 قرية وتوابعها باستثمارات تقدر بحوالي 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

ولفت «خليفة»، إلي أهمية مبادرة وزارة الزراعة المعروفة بإسم مبادرة FAST أو التحول المستدام للغذاء والزراعة وما يتطلبه ذلك من تمويل لتنفيذ السياسات اللازمة لإقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتشجيع ودعم المزارعين وخاصة صغار المزارعين علي تطبيق نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الزراعية والممارسات الزراعية الجيدة والزراعة الذكية وذلك للتخفيف من والتكيف مع اثار التغيرات المناخية.