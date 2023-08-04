الأرشمندريت ذمسكينوس: البابا شنودة ربطته علاقات طيبة ببابوات الروم الأرثوذكس

شارك الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي، رئيس دير مارجرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة، في الاحتفال الذي نظمه المركز الثقافي القبطي بمناسبة مئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث بقاعة "المنارة 3" للمؤتمرات الدولية.

وقال الأذرعي، إن البابا الراحل شخصية لامعة، والتاريخ الحديث لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس يؤكد على العلاقة الوطيدة التي ربطت البابا شنودة الثالث بجميع بابوات بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا الروم الأرثوذكس الذين عاصروا حبريته.

وأوضح: “هذه العلاقات القوية التي تربط الكنيستين ليست بشيء جديد فهي ممتدة أيضاً منذ عصر البابا كيرلس السادس، أسمع دائماً أحاديث أبناء كنيستنا الرومية الأرثوذكسية الذين عاصروه، إذ يُجمعون أنه كان دائماً يُظهر المحبة والإحترام والتقدير لهم، مستذكرين دائما ابتسامته النابعة من قلبه المحب”.

وتابع: “في حديث شخصي لي مع غبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني، قال لي أنه كانت تربطه علاقة وطيدة بالبابا الراحل كما كانت أيضاً تربط أباه الروحي المثلث الرحمات البابا والبطريرك بارثانيوس علاقة قوية بالبابا شنودة وحدثني أيضاً غبطته عن دور البابا شنودة في التمهيد لتأسيس مجلس كنائس مصر، وأيضاً أخبرني غبطته أنه كانت تربط البابا شنودة الثالث علاقة طيبة بجميع البطاركة الأرثوذكسيين وكان يستقبلهم دائماً بحفاوة عند زيارتهم لأم الدنيا”.

واختتم: “في النهاية هنئ الأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر الأرشمندريت د.ذمسكينوس نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي على نجاح هذه الاحتفالية وتمنى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وكل العالم إحتفالية مباركة في تذكار ميلاد أباهم الروحي المنتقل، وتضرع إلى الله القدير أن يمنح العمر المديد لقداسة البابا تواضوروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ويمده بالصحة والقوة، ونقل له أيضاً أدعية ومحبة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني”.