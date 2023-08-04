المجتمعات العمرانية: طرح قطعتي أرض للمستثمرين شمال وغرب المطار بـ6 أكتوبر الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطعتي أرض للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب خلال شهر أغسطس، على أن يتم التقديم للحصول على الأرض حتى 15 أغسطس الجاري بنظام المشاركة، وتقع إحدى هذه القطع شمال والأخرى غرب المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، على أن يتم تنفيذ نشاط عمراني متكامل.

وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية بأن قطعة الأرض الأولى تبلغ مساحتها 73 فدانًا، وتقع شمال مطار أكتوبر جنوب طريق الواحات، ويصل السعر التقديري للمتر إلى نحو 2215 جنيهًا، كما أوضحت أن المشروع سيتم تنفيذه خلال 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن القطعة الأرضية الثانية، التي تبلغ مساحتها 627.34 فدانًا، تقع في منطقة غرب مطار جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويتم تنفيذ نشاط عمراني متكامل خلال 8 سنوات من صدور قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويُقدر السعر التقريبي للمتر بنحو 1650 جنيهًا.

الاشتراطات البنائية لتنفيذ المشروع

أفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن نسبة المخصصة للمشروعات الإسكانية لا يجب أن تتجاوز 50% من إجمالي مساحة أرض المشروع. وفيما يتعلق بالاشتراطات البنائية لفيلات توين تاون، يجب أن تكون النسبة 45% من المساحة المخصصة للفيلا المنفصلة و40% من المساحة المخصصة للفيلات. كما يُسمح باستخدام غرف الأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية في الدور الأرضي.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تبلغ 12-8% من إجمالي مساحة الأرض، وأن نسبة البناء للخدمات لا يجب أن تتجاوز 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة، بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانة. وبالنسبة للنوادي الاجتماعية، فلا يجب أن تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمات، في حين أن الخدمات الترفيهية لا يجب أن تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمات.

الية السداد المستحقات المالية

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعض البنود لسداد المستحقات المالية على المستثمرين، حيث يتم استكمال نسبة السداد حتى 10% من قيمة الأرض بالدولار من خارج البلاد، والتي تتمثل في إضافة 5% يتم سدادها مع تقديم الطلب، وإضافة 5% أخرى يلتزم بها الشركة بسدادها خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. ويتم ذلك بعد 6 أشهر من تاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 16 قسطًا نصف سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بأعباء مالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى نسبة 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، وإضافة 0.5% مصاريف إدارية.