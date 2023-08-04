عضو تنسيقية شباب الأحزاب: طالبنا بقانون أحوال شخصية يحمي الطرفين حال الانفصال

قال هيثم وجيه، أمين حزب التجمع في دائرة مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على هامش جلسة الحوار الوطني، أمس، أن جلسة الحوار الوطني التي تخص ملف الأسرة، تهتم بشكل كبير بتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية.



وقال أمين حزب التجمع في دائرة مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: “طالبت في الجلسة بوضع العديد من القوانين التي توفر رعاية وأمان للزوجين في حال الانفصال”، مشيدًا بالمقترحات التي قدمت خلال الجلسات لضمان التماسك الأسري.



أضاف أنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل القائمين على الحوار الوطني على جهدهم الكبير لرصد النصائح والمقترحات المقدمة إلى إدارة الحوار الوطني.