الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: طالبنا بقانون أحوال شخصية يحمي الطرفين حال الانفصال

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال هيثم وجيه، أمين حزب التجمع في دائرة مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على هامش جلسة الحوار الوطني، أمس، أن جلسة الحوار الوطني التي تخص ملف الأسرة، تهتم بشكل كبير بتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية.

وقال أمين حزب التجمع في دائرة مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: “طالبت في الجلسة بوضع العديد من القوانين التي توفر رعاية وأمان للزوجين في حال الانفصال”، مشيدًا بالمقترحات التي قدمت خلال الجلسات لضمان التماسك الأسري.

أضاف أنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل القائمين على الحوار الوطني على جهدهم الكبير لرصد النصائح والمقترحات المقدمة إلى إدارة الحوار الوطني.

 

الأحزاب والسياسيين الأوضاع السياسية الحوار الوطنى الحوار الوطني ا السياسية والاجتماعية المقترحات المقدمة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيي شباب الأحزاب والسياسيين

مواد متعلقة

النائبة أمل عصفور: طالبت فى الحوار الوطنى بضم البحث العلمى للجنة التعليم بالبرلمان

الحوار الوطني.. برلمانية تُطالب بحق الزوجة في مسكن مناسب ينص عليه العقد

ممثل شباب حزب التجمع لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة والشكر موصول للرئيس السيسي

"تربية نوعية القاهرة" تعقد امتحانات القدرات.. والطلاب: نتمنى نعديها

طبيب مسئول عن أحد القوافل لـ"الدستور": نتبع أدق وأحدث طرق متابعة المتبرع

اتحاد صيدلة الأهرام الكندية يستعد لاستقبال مرشحى برنامج التبادل الطلابى

بعد انخفاض أسعار الأرز.. تجار: "ده موسم حصاد وهناك وفرة في السوق"

طلاب الدور الثاني في الشهادة الإعدادية: "حلمنا ظهور النتيجة"

الأكثر قراءة

"مرعى البريمو" لـ محمد هنيدى يتصدر إيرادات أفلام الصيف فى ثانى أيام عرضه

"الزراعة": استشارى عالمى لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

وزير التجارة يستعرض مع أكبر مجموعة استثمارية تركية فرص الاستثمار فى مصر

بالأسماء.. 6 مصابين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

الأرصاد: نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى خلال أغسطس (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد قيم معاش تكافل وكرامة الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية