"ذا ناشونال" تسلط الضوء على زيارة رئيس الوزراء اليوناني للعلمين

سلطت صحيفة "ذا ناشونال" الناطقة باللغة الإنجليزية الضوء على زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مدينة العلمين ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية لميتسوتاكيس منذ إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء في يونيو الماضي.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن المحادثات تضمنت مناقشات مكثفة بين وفود من كل دولة حول المصالح المشتركة، وشكر الرئيس السيسي اليونان لكونها حليفًا دائمًا على المستوى الإقليمي وأثناء تعامل مصر مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء اليوناني إلى أن ميتسوتاكيس شكر الرئيس السيسي على إرسال طائرات للمساعدة في إخماد حرائق الغابات الأخيرة في اليونان.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين مصر واليونان دائمًا ودية، ولكنها تعززت بشكل كبير منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين وقعت البلدان عددًا من الصفقات العسكرية والأمنية والطاقة المهمة التي تماشى مع مصالحهما، لا سيما في منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالنفط والغاز.

ووقع البلدان أيضًا اتفاقًا في العام الماضي، ستزود مصر بموجبه الطاقة للشبكة اليونانية التي يمكن نقلها بعد ذلك إلى شبكة الطاقة الأوروبية الأوسع.

وتم إبرام الاتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار، بينما كانت أوروبا تبحث عن بدائل للطاقة الروسية التي تم حجبها بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

وتم مد شبكة من الكابلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط لربط شبكتي اليونان ومصر. عند اكتماله، سيوفر المشروع 3000 ميغاواط يوميًا للشبكة الأوروبية، أو الطاقة لنحو ثلاثة ملايين منزل، اعتمادًا على الطلب المنزلي على الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت مصر واليونان اتفاقًا ثلاثيًا في عام 2021 يهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري لحماية مصالحهما في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب قبرص.