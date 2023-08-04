الإثنين.. دير درنكة يبدأ احتفالاته السنوية لموسم العذراء مريم

يبدأ دير القديسة العذراء مريم بجبل درنكة في محافظة أسيوط، الإثنين 7 أغسطس 2023، احتفالاته السنوية بشكل رسمي من خلال استقبال الزوار الأقباط من مختلف محافظات مصر.



وينظم الدير طيله فترة الاحتفالات، صلوات القداس احتفالاً بصوم العذراء مريم برئاسة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، وتقام نهضة مسائية روحية بحضور الآلاف من الأقباط.

كما سيترأس الأنبا يؤانس يومياً خلال فترة صوم العذراء صلوات تسبحة منتصف الليل، وخلالها ترتل بعض المدائح والتراتيل القبطية، تكريماً للقديسة السيدة العذراء مريم.

وكان أسقف أسيوط، قد أعلن عن بدء استقبال دير السيدة العذراء مريم بدرنكة للزوار مطلع أغسطس الجاري، وذلك أستعدادًا لبدء صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في7 أغسطس 2023 ويستمر حتى 22 أغسطس 2023.

إذ يقيم دير السيدة العذراء مريم بدرنكة، خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم قداسات يومية بجميع كنائس الدير طيله فترة الصوم، على أن خصص الHنبا يوانس أن يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الملكة الملحقة بالدير كل يوم جمعة طيله فترة الصوم، كما يترأس كل يوم سبت خلال فترة الصوم القداس الإلهي بكاتدرائية أم النور الملحقة أيضًا بالدير.

وشدد الدير على زواره خلال تواجدهم طيله فترة الأحتفالات بالدير انهم يتواجدون بملابس محتشمه وممنوع التدخين واصطحاب الكلاب خلال فترة الزيارة على أن يُقفل الدير أبوابه من 12 منتصف الليل حتي الـ5 صباحًا.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.