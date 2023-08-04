الأرصاد: نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى خلال أغسطس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه على مدار شهر أغسطس نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي في معظم الأيام، وبالتالي ترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير في الجو.

ونوهت "غانم" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، بـأن نسب الرطوبة تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز 85% على القاهرة الكبرى، ولا تتجاوز 30% في جنوب الصعيد نهارا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نتوقع أن تكون قيمة الحرارة العظمى على القاهرة في الظل خلال فترة النهار 35 درجة مئوية، أما المحسوسة ستكون 38 أو 39 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة في الجو.

أجواء اليوم حارة رطبة على القاهرة الكبرى

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أجواء اليوم حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.