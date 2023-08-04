معرض للمشغولات اليدوية وورش لإعادة التدوير والخياطة لدعم المرأة بمراكز شباب الإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية معرضًا لمنتجات نادي الفتاة والمرأة في مراكز الشباب (الحرمين، الأنفوشي، طوسون، الشهيد مهيد، السيوف 2)، وذلك لعرض منتجاتهم من الأعمال والأشغال اليدوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالعمل على دعم المرأة ومساندتها وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل واكتساب مهارات جديدة.

ووجهت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بفتح أندية للمرأة في جميع مراكز الشباب والأندية الشعبية، والسعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل على دعم المرأة السكندرية والعمل على تمكينها اقتصاديًا حيث إنها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا عامًا لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة، حيث يجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والرياضة، ممثلة في "الإدارة العامة للشباب" أندية الفتاة والمرأة، ورشة إعادة تدوير البلاستيك، بمركز شباب سموحة، وورشه خياطه بمركز شباب المطار، شارك فيهما 30 من عضوات نادي الفتاة والمرأة بالمركز.

ونفذت مديرية الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، من خلال المراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة، أنشطة فنية للأطفال وتنمية مهارات بمراكز شباب: ( الانفوشي - بهيج - ابيس 2- الجزائر - العمراوى)، كما واصلت فعاليات برنامج "قيم وحياة" المرحلة الخامسة، بمشاركة 80 شاب وفتاة من أعضاء نادي الطوع، والذي يهدف لنشر وتفعيل مجموعة من القيم الإنسانية الأساسية فى المجتمع ورفع الوعى القيمى والأخلاقى لدى الشباب وإعادة تنشيط القيم الأخلاقية الموروثة وتنفيذ أنشطة ميدانية تشاركية بين الشباب.

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