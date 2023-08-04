الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة مطروح" تستقبل 70 مشاركا بمعسكر "يلا كامب" بشاطئ الأبيض

لمشاركين بمعسكر “يلا
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب

قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، لـ"الدستور، إنه تم صباح اليوم استقبال المشاركين بمعسكر “يلا كامب” الذي تنظمه وزارة الشباب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية “الإدارة العامة للقاعدة الشعبية”، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أنه تم إقامة المعسكر بمشاركة 70 شاباً وفتاة من مختلف محافظات مصر  ويستمر على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف أنه تم تنفيذ المعسكر بشاطئ الأبيض حيث جار إقامة المخيمات من قبل المشاركين، مشيرا إلى أن يتضمن برنامج المعسكر، بعض المحاضرات عن كيفية نصب الخيام للنشاط الرياضي والألعاب الشاطئية “كروس فيت، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم، تجديف، كياك،  ألعاب المضرب، وألعاب ترفيهية”، بالاضافة إلى منطقة الألعاب الجبلية، حفلات سمر، جلسات يوجا.

وأكد أنه سيتم أيضاً زيارة الأماكن السياحية بالمحافظة بالإضافة إلى تنفيذ نشاط رياضي ومسيرات مشي بالمناطق الجبلية المحيطة وبعض الأنشطة الخلوية والبحرية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمام بتنفيذ العديد من الأنشطة للشباب والفتيات خلال موسم الصيف السياحي.  

لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
IMG-20230804-WA0033
IMG-20230804-WA0033
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
لمشاركين بمعسكر “يلا كامب
IMG-20230804-WA0017
IMG-20230804-WA0017
IMG-20230804-WA0048
IMG-20230804-WA0048
IMG-20230804-WA0047
IMG-20230804-WA0047
IMG-20230804-WA0046
IMG-20230804-WA0046
IMG-20230804-WA0043
IMG-20230804-WA0043
IMG-20230804-WA0044
IMG-20230804-WA0044
IMG-20230804-WA0045
IMG-20230804-WA0045
IMG-20230804-WA0042
IMG-20230804-WA0042
IMG-20230804-WA0041
IMG-20230804-WA0041
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شباب ورياضة مطروح شاطئ الأبيض محافظ مطروح موسم الصيف السياحي

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