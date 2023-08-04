الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد كروم "لـ"الشاهد": عاصم عبدالماجد نصب على خيرت الشاطر فى 20 مليون جنيه

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، إن عاصم عبدالماجد، نصاب، وقام بالنصب على الجماعة ليأخذ منهم أموالًا.

 

وأضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قال للجماعة إنه استحضر قوة الجماعة وجناحها العسكري، وصدر للإخوان فكرة أن لديهم جناح عسكري يستطيع مقاومة الجيش والشرطة في حال خروجهم على محمد مرسي، وأنهم بمثابة قوة ردع، مؤكدًا أن الإخوان ابتلعت الطعم والجماعة الإسلامية لديهم ما يصوغ ذلك والإخوان دفعوا أموالًا كثيرة. 

 

عاصم عبدالماجد أنشأ حركة “تجرد” بعد ظهور “تمرد”

وتابع، أنه عندما ظهرت حركة "تمرد"، عاصم انشأ حركة "تجرد"، واخذ من خيرت الشاطر 20 مليون جنيها، وأحضر تي شيرتات باللون الأصفر وكتب عليها "تجرد" وأحضر شباب من أسيوط وركبوا موتوسيكلات وارتدوا التي شيرتات وعملوا مظاهرة، مشيرًا إلى أنه كان يعرف هؤلاء الشباب وكانوا لا يملكون شيئًا وفجأة أصبحوا يملكون مصانع وسيارات فارهة.

محمد كروم عاصم عبدالماجد خيرت الشاطر 20 مليون جنيها حركة “تجرد”

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