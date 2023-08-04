الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تؤكد سعيها لمواصلة تصدير الأسمدة الروسية

الحبوب
الحبوب

أكدت الأمم المتحدة مواصلتها كل الجهود الممكنة لضمان استمرار تصدير الأغذية والأسمدة الروسية تنفيذًا للبروتوكول الموقع ضمن صفقة تصدير الحبوب.

 

وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إلى أنه ليس بوسعه الإعلان عن أي مشاورات موسعة بهذا الصدد، وأن ريبيكا جرينسبان ما تزال على اتصال بالممثلين الأساسيين، بمن فيهم ممثلو روسيا الاتحادية، وهي تواصل جهودها مثل (نائب الأمين العام للأمم المتحدة) مارتن جريفيث.

 

ولفت إلى أنه لا توجد أي لقاءات موسعة. وقال "نحن نواصل بذل كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على الصادرات".

 

وكان أكد النائب الأول للممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن روسيا ستكون مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب إذا تم حل مشاكل تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.

 

وقال بوليانسكي في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، إن "الدول الغربية بحاجة للتركيز على ضمان وصول الحبوب والأسمدة الروسية للبلدان المحتاجة دون عوائق، ولكن يبدو أن هذا لا يدخل ضمن خطط زملائنا الغربيين. إذا تم حل جميع المشاكل التي حددناها، والتي ذكرتها في هذه القاعة، وهي المشاكل المتعلقة بتنفيذ المذكرة التي وقعت عليها روسيا والامم المتحدة، حينها سنكون مستعدين للعودة مجددا لتنفيذ مبادرة البحر الأسود".

 

وأشار بوليانسكي إلى أن حصة روسيا في سوق القمح العالمية تبلغ 20%، في حين أن حصة أوكرانيا أقل من 5%، معتبرا أن روسيا هي من تقدم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي، وهي مورد دولي قوي وموثوق للمنتجات الزراعية، ناهيك عن الأهمية الاستثنائية للأسمدة الروسية في الأمن الغذائي العالمي.

 

كما أشار بوليانسكي إلى دور الغرب في الأزمة قائلا: "من الواضح لنا أن العديد من أزمات الغذاء الحادة تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها أو أنها نتيجة لسياساتهم طويلة المدى".

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إن واشنطن ستفعل كل ما هو ضروري لضمان صادرات الغذاء من روسيا إذا عادت روسيا إلى صفقة الحبوب، وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 17 يوليو.

الأمين العام للأمم المتحدة الأسمدة الروسية الدول الغربية الغذائي العالمي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوى 2023

أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

كيف تؤثر محاكمة ترامب على ماراثون الانتخابات الأمريكية 2024؟.. خبير يجيب

محمد كروم لـ"الشاهد": الشاطر دفع للظواهرى 15 مليون جنيه لإنشاء "الجيش الحر"

محمد كروم لـ "الشاهد": الجماعة الإسلامية تدرك جيدًا أن الدولة باقية والتنظيم زائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى