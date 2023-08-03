الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

‏تعليم الفيوم: 330 فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بملتقى التوظيف

‏تعليم الفيوم: 330
‏تعليم الفيوم: 330 فرصة عمل لخريحي التعليم الفني بملتقي التو

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إدارة التعليم الفني بالمديرية (وحدة الانتقال لسوق العمل) الملتقي التوظيفي لخريحي التعليم الفني بمحافظة الفيوم.

وتم تنظيم ملتقى التوظيف بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، وإيمان شعبان مسئول وحدة التوظيف بالتعليم الفني بالمديرية.    

وتم إتاحة 330 فرصة عمل للشباب من خريجي التعليم الفني، وتقدم الطلاب بالأوراق والمستندات الرسمية اللازمة للتوظيف.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على ملتقى التوظيف، ومسئولي إحدى الهايبرات بالمحافظة وذلك للتعاون الفعال في حل مشكلة البطالة للشباب خريجي التعليم الفني، وتقديم فرص عمل للشباب داخل محافظة الفيوم.

تعليم الفيوم 330 فرصة عمل لخريحي التعليم الفني بملتقي التوظيف الفيوم

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