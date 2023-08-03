الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد 42 مدرسة بالإسكندرية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الدكتور عربي أبو
الدكتور عربي أبو زيد وكيل تعليم الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الخميس، اعتماد 42 مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية في الإدارات التعليمية التسع بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تم زيارتها خلال العام الدراسي 2022/ 2023.

وأشار أبوزيد، إلى أن المدارس التي تم اعتمادها منها 24 مدرسة لمرحلة رياض أطفال و7 مدارس للمرحلة الابتدائية، و10 مدارس للمرحلة الإعدادية ومدرسة للمرحلة الثانوية، ليصبح إجمالي المدارس المعتمدة بالإسكندرية 414 مدرسة.

وأوضح مدير المديرية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشاؤها بالقانون رقم 82 لسنة 2006، وهي تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها  ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليًّـا، كما تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة، ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، وتوكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لايتعارض مع هوية الأمة،والتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل، تقدّم أبوزيد بالتهنئة لإدارة الجودة على الجهد المبذول بقيادة أمل حمد الله مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية ولجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذي توج بحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

التربية والتعليم بالإسكندرية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم محافظة الاسكندرية اعتماد 42 مدرسة تعليم الإسكندرية

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