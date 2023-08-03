الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب النصر: مازلنا فى مرحلة التجهيز ونهنئ الزمالك على هذا الأداء

لويس كاسترو
لويس كاسترو

علّق البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي على مواجهة فريقه أمام الزمالك في البطولة العربية.

وخطف النصر تعادلاً قاتلاً أمام الزمالك في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء المباراة في ختام دور المجموعات من البطولة العربية.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: "المباراة كانت صعبة للغاية مثلما توقعنا، سنكمل في نسق المباريات وهذه المرحلة الصعبة".

وأضاف، "عزيمة اللاعبين والجماهير جعلتنا نمر من هذه المرحلة، اليوم كان لدينا بعض المشاكل في التمركز".

وأتم، "نقدم التهنئة لفريق الزمالك فقد قدم مردودا جيدا في الملعب، وأهنئ فريقي على التعادل والتأهل للدور المقبل ومازلنا في مرحلة التجهيز".

لويس كاسترو النصر السعودي مباراة الزمالك والنصر السعودي البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية 2023

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