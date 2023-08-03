مدرب النصر: مازلنا فى مرحلة التجهيز ونهنئ الزمالك على هذا الأداء

علّق البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي على مواجهة فريقه أمام الزمالك في البطولة العربية.

وخطف النصر تعادلاً قاتلاً أمام الزمالك في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء المباراة في ختام دور المجموعات من البطولة العربية.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: "المباراة كانت صعبة للغاية مثلما توقعنا، سنكمل في نسق المباريات وهذه المرحلة الصعبة".

وأضاف، "عزيمة اللاعبين والجماهير جعلتنا نمر من هذه المرحلة، اليوم كان لدينا بعض المشاكل في التمركز".

وأتم، "نقدم التهنئة لفريق الزمالك فقد قدم مردودا جيدا في الملعب، وأهنئ فريقي على التعادل والتأهل للدور المقبل ومازلنا في مرحلة التجهيز".