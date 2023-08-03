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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

17 أغسطس.. تفاصيل حفل كاريوكي بالمنصورة الجديدة

كاريوكي
كاريوكي

يستعد الفريق الغنائي كاريوكي لإحياء حفل غنائي كبير يوم الخميس الموافق 17 من شهر اغسطس الجاري، بالمنصورة الجديدة على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء.

 

 

جدير بالذكر أن شهد حفل كايروكي، الخميس الماضي، غناء الفرقة لأول مرة ألبومها الجديد روما، بالإضافة إلى أغنياتهم القديمة، وأغنيات مسلسل ريفو، وباقة متنوعة من أغنياتهم المحببة للجمهور، ومن المتوقع أن يشهد حفل كايروكي اليوم، العديد من المفاجآت الخاصة للجمهور.

 

وشهد حفل الخميس، حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية؛ إذ تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل لايڤ، حضوره أونلاين في أي مكان يتواجد به، بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح، والجمهور الذي يحضر الحفل لايڤ.

 

 

يذكر أن فريق «كايروكي» طرح مؤخرًا ألبوم «روما»، والذي ضم 12 أغنية، وهم «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين»، إلى جانب أغنية «نفسي أحبك» بالتعاون مع سارة مول،، و«تارانتينو» بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو. التغطية الاعلامية وديع عزمى.

 

 

 

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