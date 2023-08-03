الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قمصان: قدمنا مباراة كبيرة أمام المصرى ونستحق التأهل لنصف النهائى

سامي قمصان
سامي قمصان

أعرب سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق المصري، في ربع نهائي كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق حقق المطلوب في المباراة ببلوغ نصف نهائي البطولة.

وأشار قمصان إلى أن لاعبي الأهلي  يستحقون الفوز بعدما قدموا مباراة كبيرة وروحًا قتالية عالية، خاصة في الدقائق الأخيرة التي نجح فيها الفريق في تحويل تأخره إلى التعادل ثم الفوز وقلب الأمور لصالحه.

وأكد مدرب الأهلي أن فريقه ينتظره تحديات كبيرة خلال الموسم المقبل، خاصة بعدما نجح في تحقيق كل البطولات خلال الموسم الحالي، لذلك سيكون مطالبًا بالحفاظ على ألقابه، كما أنه سيشارك في كأس العالم للأندية وبطولة دوري كرة القدم الإفريقي.

وتوجه قمصان بالشكر لجماهير الأهلي التي قدمت لوحة رائعة من العطاء للفريق على مدار الموسم، كما شكر الجهاز الفني الذي قام بمجهود كبير من أجل ظهور الفريق بمستوى رائع، وكذلك أثنى على جميع لاعبي الفريق وحتى الذين رحلوا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قدموا كل ما لديهم من أجل حصد كل البطولات.

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