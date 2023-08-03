إخلاء مقار وزارة السياحة المؤجرة استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية

تستعد وزارة السياحة والآثار وما يشملها من قطاعات وهيئات سياحية مختلفة إلى النقل لمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور أحمد رحيمة معاون وزير السياحة لتنمية الموارد البشرية، إن مقار وزارة السياحة المؤجرة من قبل شركة “مصر للسياحة” يتم إخلاؤها حاليا لتركها بشكل كامل، ويقوم المسئولون بإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بانتهاء التعاقد وعقد الإيجار خاصة مبنى الوزارة بالعباسية بعد الانتقال لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأشار رحيمة إلى أن المقار التي تمتلكها الوزارة، سواء في قطاع السياحة أو قطاع الآثار، سيتم الإبقاء عليها والعمل بها مع الجمهور، بينما سيتم إخلاء كافة المقار المؤجرة بشكل رسمي للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وكان رحيمة قد أكد في تصريحات صحفية أن الانتقال شمل الهيئات التابعة للوزارة والتي تبلغ عددها 1820 موظفًا، وتضم إدارات ديوان عام الوزارة ومنها الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية لشركات السياحة، فضلاً عن الإدارات العامة التابعة للوزير والوكيل الدائم، ومنها الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للشؤون القانونية، بالإضافة إلى موظفي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك المجلس الأعلى للآثار، والذي ينتقل بتمثيل جزئي يتضمن تواجد عدد من الإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.