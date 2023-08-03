نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالوحدات المحلية

واصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ترأسه لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركز أبوتشت، والتي ضمت في عضويتها كلا من، حسام حموه سكرتير عام المحافظة، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين مدير الشئون المالية والإدارية، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية.

وقال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وإنجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.

وأشار عمر إلى أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز أبوتشت 159 مرشحًا منهم (112 مدنيًا، 36 كهرباء، 11 عمارة)، وقامت اللجنة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات، ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.