بدء توافد ضيوف احتفالية مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث

بدأ منذ قليل توافد الضيوف إلى مركز المنارة بالتجمع لانطلاق احتفالية مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث.

ويحضر المراسم الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لشبرا الشمالية والأنبا أرميا الاسقف العام، والقمص بولس حليم.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 3 أغسطس 2023 بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ117.

ويشهد الاحتفال حضور موسع من المسؤولين وعدد من اساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية الى جانب احتمالية حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وحضور الانبا ارميا الاسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي وعدد من النواب.

وشارك في حضور المؤتمرات العلمية التي نظمها المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي على مدار اليومين السابقين الأنبا إرميا الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة الراحل والقمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا شنودة، والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، والمطران منير حنا المطران الشرفي للكنيسة الأسقفية وذلك بالقاعة الكبرى بالمركز.