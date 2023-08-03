البطولة العربية: حلم التأهل يقترب من الشباب بعد هز شباك المنستيرى

انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب السعودي ونظيره اتحاد المنستيرى التونسي بتقدم الشباب بهدف، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

وتقام المباراة الآن على ستاد مدينة الملك سعود الرياضية.

وفي حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يتأهل الفريق السعودي للدور ربع النهائي بكأس الملك سلمان مع انتظار معرفة النتيجة النهائية لمباراة الزمالك والنصر، المقامة في نفس التوقيت.

سجل هدف الشباب إيفر بانيجا، من ضربة جزاء في الدقيقة 26.

وكان الشباب بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: حسان تمبكتي وفواز اليامي، وسعيد اليامي وحسين الصبياني.

خط الوسط: ماجد كنبه وهتان باهبري، وجوستافو كويلار وإيفر بانيجا.

خط الهجوم: عبد الإله الشمري وأحمد جابر.

بينما جاء تشكيل اتحاد المنستيرى التونسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: صادق يدعس.

خط الدفاع: وائل بن عثمان وناود فابريس، وبيني مونقو وفرات السلطاني.

خط الوسط: علاء الدريدي وزياد العلوي، وهشام بكار وعبدالقادر بوطيش.

خط الهجوم: ياسين الشيخ وشهاب الجبالي.

ويتقاسم الشباب قمة المجموعة الثالثة بالتساوي مع مواطنه النصر السعودي برصيد 4 نقاط لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الأخير الأفضلية في صدارة المجموعة، بينما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 3 نقاط وأخيرا اتحاد المنستيرى التونسي بلا رصيد من النقاط، ليودع البطولة رسميا.

في السياق ذاته، انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك والنصر السعودي، في إطار مباريات المجموعة الثالثة نفسه بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتأهل الأول والثانية من المجموعة الثالثة لمواجهة أول وثاني المجموعة الرابعة، في دور ربع النهائي بكأس الملك سلمان للأندية.

ويتأهل الأول والثانية من المجموعة الثالثة لمواجهة أول وثاني المجموعة الرابعة في دور ربع النهائي بكأس الملك سلمان للأندية.